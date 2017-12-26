taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.143
USD
3,8027
EURO
4,5150
ALTIN
156,31
PETR
65,2000

İsrail milletvekilinden Filistinlilere saldırı

İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına ırkçı saldırılarda bulundu.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 10:33..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'de Filistinlilere yönelik sistematik zulüm devam ediyor. Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Filistinli esirlerin ailelerini taşıyan bir otobüsün önünü kesip baskın gerçekleştirdi. Hazan, ailelere sözlü saldırıda bulundu.

İsrail milletvekilinden Filistinlilere saldırı

İsrail milletvekilinden Filistinlilere saldırı ViDEO

KÜFÜR VE HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER

Netanyahu'nun partisi olan Likud milletvekili Hazan, Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüsü zorla durdurdu.

Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözlerle içerdekilere saldırdı.

"BÖCEK OĞLUN NE YAPTI"

Hazan ırkçı ve saldırgan sözleriyle çevresine tüm nefretini kusarken, araç içinde bulunan bir kadını kendine hedef belirledi.

Hazan kadına yaklaşarak "Böcek oğlun ne yaptı?" diye sorduğu belirtilirken, annenin ise "Benim oğlum böcek değil. Soruna cevap vermeyeceğim." diyerek Hazan ile münakaşaya girmediği belirtildi.

FİLİSTİNLİ ANNEDEN TOKAT GİBİ CEVAP

Milletvekili Hazan bu durum karşısında çılgına dönerek saldırılarının dozunu artırırken, hakaretlerini de sürdürdü.

Filistinli annenin kendisine karşılık vermesi üzerine görüntülerde Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün." ifadeleri yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Bungee jumping yapan çift donmuş nehre çakıldı
Rusya'nın Seversk kentinde bungee jumping yapan çift, ipin olması gerekenden oldukça uzun olması sebebiyle donmuş vaziyetteki nehre çarptı.
Suudi siyaset analistinden küstah sözler
BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili fikirleri büyük eleştirilerin hedefi olurken, Bakan'a sahip çıkmak Suudi siyasi analistlerine kaldı.
Papa'dan Kudüs için diyalog çağrısı
Papa Vatikan'da gerçekleştirilen Noel töreninde Kudüs için barış çağrısında bulundu. Ancak Papa'nın çağrısı ne ABD'ye ne de İsrail'e yönelik oldu.
Almanlar Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyor
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ile gerilen ilişkilerin düzeltilmesinden yana olduklarını söyledi. Alman Bakan, Brexit benzeri bir anlaşmayı işaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

92
Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

107
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

56
Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

41
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

87
Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

28
Mehmetçik kar altında uyku molasında

Mehmetçik kar altında uyku molasında

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM