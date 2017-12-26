İsrail'de Filistinlilere yönelik sistematik zulüm devam ediyor. Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Filistinli esirlerin ailelerini taşıyan bir otobüsün önünü kesip baskın gerçekleştirdi. Hazan, ailelere sözlü saldırıda bulundu.

İsrail milletvekilinden Filistinlilere saldırı ViDEO

KÜFÜR VE HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER

Netanyahu'nun partisi olan Likud milletvekili Hazan, Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüsü zorla durdurdu.

Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözlerle içerdekilere saldırdı.

"BÖCEK OĞLUN NE YAPTI"

Hazan ırkçı ve saldırgan sözleriyle çevresine tüm nefretini kusarken, araç içinde bulunan bir kadını kendine hedef belirledi.

Hazan kadına yaklaşarak "Böcek oğlun ne yaptı?" diye sorduğu belirtilirken, annenin ise "Benim oğlum böcek değil. Soruna cevap vermeyeceğim." diyerek Hazan ile münakaşaya girmediği belirtildi.

FİLİSTİNLİ ANNEDEN TOKAT GİBİ CEVAP

Milletvekili Hazan bu durum karşısında çılgına dönerek saldırılarının dozunu artırırken, hakaretlerini de sürdürdü.

Filistinli annenin kendisine karşılık vermesi üzerine görüntülerde Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün." ifadeleri yer alıyor.