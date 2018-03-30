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İsrail Ordu sözcüsünden Kuran ayetli çağrı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee Gazze'de düzenlenecek dev gösteri öncesinde kameralar karşısına geçerek Gazzelileri Suudi Arabistanlı hocaların fetvalarıyla, Kuran ayetleriyle uyardı.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 11:05..
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İsrail Ordu sözcüsünden Kuran ayetli çağrı

İsrail'in küstahlığı bitmek bilmiyor. Çocukları hedef alan, sivillere kadın, erkek, yaşlı demeden silah doğrultan İsrail'in barbar askerleri bu sefer de Filistinlileri "Büyük Dönüş Yürüyüş" öncesinde tehdit etti. Hem de Suudi hocanın fetvası ve Bakara suresiyle...

İsrail Ordu sözcüsünden Kuran ayetli çağrı

BÜYÜK DÖNÜŞ'ÜN SAHTE FETVASI

Gazze Şeridi-İsrail sınır hattında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesinde kameralar karşısına geçen İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee düzenlenecek protestolara karşı uyarıda bulundu.

Suudi Arabistanlı hocalardan Salih el Fawzan'ın fetvalarını kullanan sözcü Avichay Adraee bu tür davranışların Müslümanlar için caiz olmadığını, İslam ahlakı ile alakalı olmadığını, anarşi ve kaosun kafirlerin özelliği olduğunu ve bu hareketlerin İslam tarafından uygun görülmediğini, görülmeyeceğini belirtti.

BAKARA SURESİ İLE TEHDİT

İsrailli sözcünün küstahlığı bununla da kalmadı. Videonun sonunda Kuran-ı Kerim'den Bakara suresinin 195'inci ayetini malzeme eden Adraee, "Kendinizi kendi elinizle ateşe atmayın" ayetini okuyarak adeta Allah kelamı üzerinden Müslümanlara zulüm tehdidinde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ VE BÜYÜK DÖNÜŞ

İsrail ile Suudi Arabistan ılımlı İslam süreci içerisinde büyük mesafe kat ederek karşılıklı olarak "iyi niyet" çerçevesinde ilişkilerini geliştirdi. Özellikle veliaht prens Selman için büyük methiyelerin dizildiği İsrail'de Suudiler ile ortak tatbikatların yapılması, ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde.

Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü düzenleyecek. Filistinli çok sayıda kuruluş, 1948'de topraklarından göç etmek zorunda bırakılanların "geri dönüş" hakkını kullanabilmeleri için yürüyüşe destek veriyor. İsrail askerlerine de 30 mart günü için gerçek mermi kullanma izni verildi.

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