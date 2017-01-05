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İsrail ordusu akıllı saat teknolojisini kullanacak

İsrail ordusunun, sahada yaralanan askerleri için "akıllı saat" teknolojisini geliştirmekte olduğu bildirildi.

Ajanslar | 05.01.2017 - 06:51
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İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), çatışmada yaralanan askerlerinin kurtarılmasına yardım edecek ve sağlık durumları hakkında bilgi verecek 'akıllı saat' teknolojisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

KİŞİNİN ATEŞİNİ NABZINI ÖLÇÜYOR

Söz konusu saatin, sensörleri aracılığıyla 'kişinin ateşini, nabzını ve kandaki oksijen düzeyini ölçme ve ilgili sağlık ekiplerine gönderme' gibi işlevlerinin olacağı bilgisi verilen açıklamada, ordunun bu teknolojiyle sahadaki yaralı askerlerine daha hızlı ve uygun tedavi sunmayı hedeflediği ifade edildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, akıllı saat teknolojisinin orduda 3 yıla kadar hizmete gireceği tahmin ediliyor.

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