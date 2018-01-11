İsrail ordusu bir çocuğu daha vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında eğitim yaptığı belirtilen İsrail ordusu, 3 yaşındaki bir Filistinli çocuğu başından vurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti yakınında askeri eğitim sırasında kullandığı gerçek mermi 3 yaşındaki Filistinli çocuğa isabet etti.

Açıklamada, başından yaralanan çocuğun Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.