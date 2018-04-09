İsrail ordusu bir genci protez bacaksız bıraktı

2011 yılında geçirdiği trafik kazasında ayağını kaybeden Devahid, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu protez bacağından oldu. Filistinli genç, artık protez bacağının da olmayacağını belirtti.

"ARTIK PROTEZ BACAĞIMI KULLANAMAYACAĞIM"

Gazze'de Şifa Hastanesi'nde tedavi gören Devahid, sınırdaki gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşin protez bacağını delip diğer bacağına saplandığını ve o bacağının da yaralandığını söyledi.

Bacağını 2011 yılında trafik kazasında kaybettikten sonra protez kullanmaya başladığını anlatan Devahid, "Artık protez bacağımı kullanamayacağım. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle yenisini almaya da gücüm yok." dedi.

TEK BACAKLA GÖSTERİLERE KATILMAYA DEVAM EDECEK

"Gösterilere katılmak konusunda çok istekliydim. Bu benim hakkım ve 1948'de işgal edilen topraklarımıza dönüş hakkımızın da bir göstergesi." ifadelerini kullanan Devahid, protez bacağı olmasa da gösterilere katılmaya devam edeceğini vurguladı.

Devahid, İsrail askerlerinin, sınırda acımadan ve ayırım gözetmeksizin herkesi hedef aldığını kaydetti.