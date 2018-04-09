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İsrail ordusu gazeteciyi katlettiğini itiraf etti

İsrail ordusu, gazeteci Yasir Murteca'nın tehlike arz etmemesine rağmen öldürüldüğünü itiraf etti.

AA | 09.04.2018 - 06:48..
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Abluka altındaki Gazze'de sivilleri vahşice öldüren İsrail askerleri, bir de Filistinli genç gazeteciyi öldürdü. Başlatılan soruşturmada ordu, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın öldürülen gazeteci hakkında yaptığı açıklamayı yalanladı.

İsrail ordusu gazeteciyi katlettiğini itiraf etti


"DRONE İLE ÇEKİM YAPIYORDU" DEMİŞTİ KENDİ ORDUSU YALANLADI

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, gazeteci Murteca’nın şehadetine ilişkin açtığı soruşturma kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın “Drone ile çekim yapıyordu.” şeklindeki iddiasını yalanladı.

Haberde, İsrail ordusunun soruşturma raporunda, üzerinde “Press” (Basın) yazılı yeleğin Murteca’nın üzerinde olduğu teyit edildiği ifade edilerek, Murteca’nın İsrail ordusunun belirlediği sınır güvenlik çitlerine yaklaşma mesafesi olan 200 metreden geride, 350 metre mesafeden vurulduğu ifade edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu gazeteciyi katlettiğini itiraf etti

DRONE'A DAİR DELİL BULUNAMADI

Ordunun raporunda Murteca veya diğer gazetecilerin drone ile çekim yaptığına dair herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Murteca’nın şehadetinden sonra cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Gazeteci olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü birçok terörist, gazeteci kılığına giriyor. Ayrıca askerler için tehdit oluşturan drone ile çekim yapıyordu.” diyerek İsrail askerlerini savunmuştu.

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