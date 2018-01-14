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İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırında Hamas'a ait bir tüneli bombaladığı bildirildi.

AA | 14.01.2018 - 01:50..
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İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde Hamas'a ait bir tüneli bombaladı.

İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

Gazze içinde ve dışında olan olayların sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

Bu arada Filistin emniyet kaynakları da İsrail hava kuvvetlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

Kaynaklar, saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

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