İsrail ordusu: Gazze’de Hamas’a ait 60 hedefe saldırdık

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 60 hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

60 BÖLGEYE SALDIRI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının, Gazze sınırında Filistinli keskin nişancı ateşiyle bir israilli askerin öldürülmesine karşılık olarak, eğitim merkezlerinin da arasında olduğu Hamas’a ait 60 hedefe saldırı düzenlediğini ifade etti.

İSRAİL BOMBARDIMANI

Dün İsrail’in düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail’in Gazze’ye gerçeleştirdiği saldırıların ardından 2014’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu.

2014’teki Gazze savaşından bu yana Hamas ile İsrail arasında son günlerde en şiddetli çatışmaları yaşandı.

BM'DEN UYARI

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gaza" ve "Palestinians" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki herkesin eşikten (savaşın eşiği) geri adım atması gerekiyor. Gelecek hafta değil. Yarın değil. Hemen şimdi! Filistinlileri ve İsraillileri başka bir savaşa kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, bugün Gazze’ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu. İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu.