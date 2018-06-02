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Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu

İsrail askerleri Gazze sınırındaki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yaralı bir göstericiyi yardım etmeye çalışan hemşire, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 03:52..
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Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu

21 yaşındaki gönüllü doktor Razan Al-Najar, Gazze sınırında yaralanan bir göstericiye yardım etmek için olayların yaşandığı noktaya gitti. Göstericilerin üzerine giden İsrail askerleri, kasıtlı olarak genç hemşireyi de hedef aldı.

Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu


"ASKERLERİ GÖRÜNCE ELLERİNİ KALDIRDI AMA VURDULAR"

Gazze sınırında Razan Al-Naja ile görev alan başka bir hemşire, yaşadığı vahşeti basın mensuplarına anlattı.

Razan'ın Reuters'e konuşan bir meslektaşı, "Beyaz üniforması üstündeydi. Askerleri görünce ellerini açık bir şekilde yükseltti, ama İsrailli askerler ateş açtı ve göğsünden vuruldu" dedi.

Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu

SİVİLLER, BASIN GÖREVLİLER VE ŞİMDİ DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle başlayan gösterilere, İsrail askeri acımasızca müdahale ediyor.

Kadın, çocuk ve engelli demeden sivilleri öldüren İsrail, gazetecileri ve doktorları da hedef almaya başladı.

Daha önce 1 gazetecinin öldüğü ve 3 gazetecinin yaralandığı olayların devamında, bir de hemşire şehit edildi.

Gönüllü hemşire Razan Al-Naja, İsrail askerleri tarafından ellerini yukarı kaldırdığı halde öldürüldü.

Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu


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