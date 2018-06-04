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İsrail ordusu Gazze'de tatbikat yapacak

İsrail ordusunun, ülkede bulunan tüm askeri hava üslerinde perşembe gününe kadar sürecek bir askeri tatbikat başlattığı bildirildi.

AA | 04.06.2018 - 06:21..
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Tatbikatın ülkenin güneyinde, Gazze sınırında da yapılacağı bildirilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusu Gazze'de tatbikat yapacak


"HER TÜRLÜ İHTİMALE KARŞILIK BİR PLAN"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın perşembe gününe kadar süreceği belirtilerek, “Bu tatbikat daha önceden planlanmıştı ve ordunun kabiliyet gücünün ile her türlü ihtimale hazırlığının korunması planlanıyor.” ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu 2018’in başından bu yana birçok askeri tatbikat gerçekleştirmiş, bazı tatbikatlara ABD ordusu da destek vermişti.

İsrail ordusu, 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanıyor ve Gazze’ye Filistin direniş örgütleri tarafından İsrail bölgelerine roket atıldığını bahane ederek, hava saldırıları düzenliyor.

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