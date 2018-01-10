İsrail ordusu Gazze'deki gösterilere saldırdı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinli gençler, ABD'nin Kudüs kararına tepkisini sürdürdü.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan ve lastik yakan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık verdi. Olaylarda ölen veya yaralanan olmadı.

1 KİŞİYİ AYAĞINDAN VURDULAR

Bu arada İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in doğusunda yer alan Teku beldesindeki gösteriye gerçek mermi kullanarak müdahalesi sırasında 1 Filistinlinin ayağından yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Teku beldesinin girişinde düzenlenen gösteriye İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Gösteri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan Filistinli genç önce beldedeki bir sağlık ocağına, daha sonra Beytullahim'deki bir hastaneye kaldırıldı.