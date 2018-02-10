taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8182
EURO
4,6792
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

İsrail işgali atlındaki Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere gerçek mermiyle müdahale edildi. İsrail ordusunun katliamında, 97 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

AA | 10.02.2018 - 01:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Gazze'de dehşet saçtı. Terör devleti İsrail'in askerlerinin kanlı müdahalesinde 97 Filistinli yaralanırken, 195 kişi de gazdan boğulma tehlikesi yaşadı.

İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

195 KİŞİ GAZDAN BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki müdahalelerde 12'si gerçek, 58'i plastik mermiyle 70 kişinin yaralandığı, 195 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

BATI ŞERİA'DA 70, GAZZE'DE 27 KİŞİ

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında ikisi ağır olmak üzere 27 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş

15
İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı

13
New York borsasında son iki yılın en sert yüzdelik düşüşü

New York borsasında son iki yılın en sert yüzdelik düşüşü

3
Mehmetçiğe destek için sınıra gittiler

Mehmetçiğe destek için sınıra gittiler

0
Doğu Guta'da 9 sivil öldürüldü

Doğu Guta'da 9 sivil öldürüldü

1
Bir kadın terörist etkisiz hale getirildi

Bir kadın terörist etkisiz hale getirildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM