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İsrail ordusundan ölümlere soruşturma kararı

İsrail ordusu Gazze'de 15 Aralık 2017 tarihinde öldürülen Filistinli engelli İbrahim Abu Thurayyah'ın gerçek ölüm sebebinin öğrenilmesi için araştırma emri verdi.

DHA | 04.01.2018 - 18:12..
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İsrail ordusu askeri sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre ilk elde edilen raporlarda ibrahim Abu Thurayyah'ın sniper ile keskin nişancılar tarafından vurulmadığını açıklarken, Filistinli göstericilerin dağıtılması amacı ile kullanılan yöntemler nedeni ile hayatını kaybetmiş olabileceği görüşünün ihtimal dahilinde olduğuna da dikkat çekti.

İSRAİL BARBARLIĞI

Askeri sözcü askeri polisin şimdi, Gazze'de faaliyet gösteren örgütlerce alınan bilgiler de dahil olmak üzere meydana gelen olayları kesin olarak tespit etmeye çalışması gerektiğini söyledi.

29 yaşındaki İbrahim Abu Thurayyah Gazze’nin merkezinde bulunan el-Bureij mülteci kampında bir kaç arkadaşıyla birlikte otururken, Nisan 2008’de İsrail hava saldırısı sırasında bacaklarını ve böbreklerini kaybetmişti.

Bu arada Filistin yönetimi Gazze'ye sadece günde 6 saat elektrik verildiğini belirterek, İsrail yönetiminden Gazze'ye daha fazla elektrik verilmesi çağırısında bulundu.

CUMA GÜNÜ GÖSTERİLER BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs açıklamasının ardından gösteriler son hızla devam ederken, özellikle her cuma günü meydana gelen olaylarda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.

Yarın cuma namazı sonrası Ramallah, Kudüs, Beytlehem ve daha birçok yerde şiddetli gösterilerin yapılması bekleniyor.  İsrail güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Filistin halkı ise özellikle gençler cuma namazı sonrası gösteriler için hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Son olarak ABD Başkanı Trump'un Filistinli mültecilere yönelik ABD yardımının kesilebileceği uyarısı Filistin yönetimi tarafından " Kudüs satılık değildir" mesajı ile sert tepki göstermişti.

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