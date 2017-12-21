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İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine en büyük tepkiyi göstermesi, İsrail Parlamentosu'nda tartışmaya açıldı.

AA | 21.12.2017 - 02:13..
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İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

ABD'nin Kudüs hakkında aldığı karar ve İsrail ordusunun Filistin'de yaptığı katliamlara sessiz kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'de tartışma konusu oldu. Erdoğan'ın bugün İsrail Parlamentosu'nda tartışmaya açılmasına, Filistin asıllı milletvekili Ahmed et-Tiybi tepki gösterdi.

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

ET-TİYBİ'DEN AŞIRI SAĞCILARA ERDOĞAN TEPKİSİ

Likud Partisi milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glick ile bazı İsrailli sağcı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin açıklamalarından dolayı cezalandırılmasını istemeleri" üzerine, konunun Knesset Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasına Filistin asıllı milletvekili Ahmed et-Tiybi tepki gösterdi.

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

Filistin asıllı milletvekili Ahmed et-Tiybi

"TÜRKİYE ONURLU BİR TAVIR SERGİLEDİ"

Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekili Tiybi yaptığı yazılı açıklamada, "Sağcı milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin tavrı nedeniyle cezalandırılması talebinde bulundu. Sağcı milletvekiller, Erdoğan'ın İsrail'in egemenliğine müdahale ettiğini belirtti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının son derece onurlu bir tavır olduğunu vurgulayan Tiybi şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkının Trump'ın kararına karşı ortaya koyduğu tavır onurlu bir tavırdır. Tüm Arap ve İslam ülkeleri, Filistin halkının davasına destek vermek için böylesi bir tavır ortaya koymalıdır."

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

Fotoğraf: AA Arşiv

"ERDOĞAN'A SALDIRMALARININ NEDENİ SAĞLAM POZİSYONUDUR"

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunun bu şekilde devam edeceğini kaydeden Tıybi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in sağ kanadını öfkelendiren ve Erdoğan'a saldırmasına neden olan şey Türkiye'nin izlediği net ve sağlam pozisyonudur ki bu da hiçbir şekilde tevil kabul etmeyen tarihi gerçeklere dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmalarının bir nedeni de özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem başkanı olarak doğru ve doğal bir tavır sergilemesidir. Kudüs baş tacımızdır, Trump'ın kararından önce de sonra da Filistin devletinin başkentidir ve öyle de kalmaya devam edecektir."

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