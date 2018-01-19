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İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından İsrail polisi, 6 Türk vatandaşını gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

AA | 19.01.2018 - 18:15..
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Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından İsrail polisi, Harem-i Şerif'ten çıkan 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

NAMAZ SONRASI GÖZALTI

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğü ifade edildi.

GÖZALTI SEBEBİ BİLİNMİYOR

Türk vatandaşlarının gözaltına alındığını doğrulayan İsrail polisi, gözaltına alınma sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor.

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