İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı

Cenk Tosun, "Cenk'in en büyük handikapı hocası Sam Allardyce" diyen Emre Belözoğlu'nu yalanladı. Golcü futbolcu, "Bana tam tersini söyledi" dedi.

5

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı

İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 1 milyon 350 bin lira tazminat, 30 bin lira da aylık nafaka ödeyecek.