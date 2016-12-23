İsrail polisi Arap Milletvekili Gattas'ı gözaltına aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ile ilgili hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu

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Suudi Arabistan'dan yabancılara yeni harç uygulaması

Suudi Arabistan, 2017'de ülkedeki yabancı işçiye refakat eden her bir kişiden her ay 100 riyal harç almaya başlayacak