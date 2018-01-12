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İsrail polisi bir Türk'ü gözaltına aldı

Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Osman Hazır isimli bir Türk vatandaşı, Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA | 12.01.2018 - 00:17..
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İsrail polisi bir Türk'ü gözaltına aldı

Turistlere Mescid-i Aksa'yı gezdiren tur rehberi Murat Kundak, 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır'ın, Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çekildiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

İsrail polisi bir Türk'ü gözaltına aldı

5 SAATTİR GÖZALTINDA

Türk vatandaşı Hazır'ın İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğünü aktaran Kundak, Hazır'ın yaklaşık 5 saattir gözaltında tutulduğunu ifade etti.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu takip ediyor.

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İsrail polisi bir Türk'ü gözaltına aldı

İsrail polisi bir Türk'ü gözaltına aldı

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