İsrail polisi bir Türk'ü gözaltına aldı

Turistlere Mescid-i Aksa'yı gezdiren tur rehberi Murat Kundak, 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır'ın, Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çekildiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

5 SAATTİR GÖZALTINDA

Türk vatandaşı Hazır'ın İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğünü aktaran Kundak, Hazır'ın yaklaşık 5 saattir gözaltında tutulduğunu ifade etti.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu takip ediyor.