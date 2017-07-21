taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5276
EURO
4,1165
ALTIN
141,53
PETR
49,2700

İsrail polisi Filistinli eski bakanı gözaltına aldı

İsrail polisi, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi ve eski Bakan Abdulkadir'in de aralarında bulunduğu Filistinlileri gözaltına aldı.

21.07.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. Dünya

israil

Kudüs'teki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te 10 Filistinli aktivisti gözaltına aldığını söyledi.

ESKİ BAKAN DA GÖZALTINA ALINDI

Kavs, gözaltına alınanlar arasında Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Abdulkadir'in yanı sıra Fetih'in Kudüs'teki Genel Sekreteri Adnan Gays, Kudüs'teki Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab ve Yahudileştirme Karşıtı Kudüs Komisyonu Başkanı Nassar el-Hedmi'nin de bulunduğunu ifade etti.

KUDÜS'TE TANSİYON YÜKSEK

İsrail'in Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu elektronik metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te tansiyon yüksek.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde oluşturmak istediği egemenlik çabalarına izin vermemek için dedektörlerden geçmeyi reddediyor ve vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapılarında eda ediyor.

Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor. Cuma namazı için bugün şehirdeki tüm camileri kapatarak Aksa'ya gelme kararı alan Kudüslüler büyük bir gösteriye hazırlanıyor.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İlginizi Çekebilir
Almanya Türkiye ile silah anlaşmasını askıya aldı
Alman gazetesi Bild, Türkiye ile büyüyen gerginlik nedeniyle Almanya'nın Ankara ile arasındaki silah anlaşmalarını askıya aldığını yazdı.
Ege depremi Yunanistan'da can aldı
Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişi hayatını kaybetti.
İsrail polisi yine Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
İsrail polisinin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'nın kapısında toplanan cemaate müdahalesinde 22 kişi yaralandı.
El-Ezher'den Müslüman liderlere Mescid-i Aksa çağrısı
Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Arap ve Müslüman liderlere Mescid-i Aksa'yı İsrail'in ihlallerinden kurtarma çağrısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

237
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

88
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

35
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

65
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

70
İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

155
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM