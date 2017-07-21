İsrail polisi Filistinli eski bakanı gözaltına aldı

Kudüs'teki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te 10 Filistinli aktivisti gözaltına aldığını söyledi.

ESKİ BAKAN DA GÖZALTINA ALINDI

Kavs, gözaltına alınanlar arasında Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Abdulkadir'in yanı sıra Fetih'in Kudüs'teki Genel Sekreteri Adnan Gays, Kudüs'teki Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab ve Yahudileştirme Karşıtı Kudüs Komisyonu Başkanı Nassar el-Hedmi'nin de bulunduğunu ifade etti.

KUDÜS'TE TANSİYON YÜKSEK

İsrail'in Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu elektronik metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te tansiyon yüksek.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde oluşturmak istediği egemenlik çabalarına izin vermemek için dedektörlerden geçmeyi reddediyor ve vakit namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapılarında eda ediyor.

Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor. Cuma namazı için bugün şehirdeki tüm camileri kapatarak Aksa'ya gelme kararı alan Kudüslüler büyük bir gösteriye hazırlanıyor.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.





