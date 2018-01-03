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İsrail polisi Filistinli genci başından vurdu

İsrail'in Filistinlilere yönelik barbarlığı, durmaksızın devam ediyor. Ramallah'ta 17 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü.

İHA | 03.01.2018 - 17:21..
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İsrail polisi, Ramallah’ın kuzeybatısında 17 yaşındaki Filistinli genci başından vurdu.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail polisi, Ramallah’ın kuzeybatısındaki Deyir Nizam kasabasında Musab Firas Tamimi’yi başından vurdu. Başından vurulan Tamimi, Kızılay tarafından Ramallah İstişari Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, başından vurulduktan sonra hemen ameliyata alınan Filistinli gencin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail polisi Filistinli genci başından vurdu

İSRAİL'DEN SİSTEMATİK ZULÜM

İsrail yönetimi Filistin topraklarını lime lime gasp ederek özellikle Kudüs üzerinde kirli planları hayata geçirmeye çalışıyor. Bunun ilk aşaması olarak Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını gerçekleştiren İsrailli yönetimler, devamında Kudüs'ü ABD'nin desteği ile gasp etmeye çalıştı.

Kudüs'ü almanın kolay olmayacağını gösteren Filistin halkı sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. Silahsız siviller burada da protesto haklarını kullanırken İsrail askerlerinin plastik ve gerçek mermilerinin hedefi oldu.

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