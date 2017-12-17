İsrail polisi Filistinlilere gaz bombalarıyla saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Ramallah'a bağlı Ras Kerker kasabasındaki bazı ev ve dükkanlara göz yaşartıcı gaz kullanarak baskın düzenledi.

FİLİSTİNLİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilirken, askerlerin baskından yaklaşık iki saat sonra bölgeden ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Baskının nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

GEÇEN HAFTA 8 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail’in, ABD’nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi ile geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında şimdiye kadar 8 Filistinli şehit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının ardından başlayan olaylarda çok sayıda Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanırken, yüzlercesi de atılan gaz bombalarından etkilendi.