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İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

Mescid-i Aksa'nın Pamukçulular Kapısı'nda İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan iki Türk vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına aldı.

AA | 25.12.2017 - 02:19..
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İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

İsrail polisi, geçtiğimiz cuma günü gözaltına aldığı ve dün serbest bıraktığı iki Türk vatandaşını tekrar gözaltına aldı. 2 Türk vatandaşının, sınır dışı edilmek için yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

KIZILIRMAK VE GARGILI'YI KARAKOLA ÇAĞIRDILAR

İsrail polisi tarafından cuma günü Kudüs'te gözaltına alınan ve dün çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından 2'sinin sınır dışı edilmek üzere bugün yeniden gözaltına alındığı belirtildi. 

Gözaltına alınan Türklerden Abdullah Kızılırmak'ın ağabeyi Bilal Kızılırmak, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin bugün akşam saatlerinde kendilerine ulaşarak kardeşinin ve arkadaşı Mehmet Gargılı'nın tekrar karakola gelmesini talep ettiğini söyledi.

Kızılırmak, bunun üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan polis merkezine gittiklerini, kardeşiyle arkadaşı Gargılı'yı polis merkezinde bırakarak kaldıkları otele döndüklerini ifade etti. 

İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

SINIR DIŞI SEBEBİ BELİRTİLMEDİ

Kardeşi Kızılırmak ve arkadaşı Gargılı'nın aradan saatler geçmesine rağmen otele dönmemesi üzerine avukatları Umeyr Ahmed Merrid'i aradıklarını ifade eden ağabey Kızılırmak, şunları kaydetti:

"Avukat, kardeşim Abdullah Kızılırmak ve arkadaşımız Mehmet Gargılı'nın sınır dışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındığını ve Tel Aviv yakınlarındaki Remle şehrine götürülerek göçmen polisine teslim edildiğini söyledi. Avukat Merrid, mahkemenin böyle bir sınır dışı kararı olmamasına rağmen polisin tamamen kendi inisiyatifiyle böyle bir karar aldığını belirtti."

Kızılırmak, kardeşi ve arkadaşının hangi nedenle ve ne zaman sınır dışı edileceğini ise bilmediklerini kaydetti.

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı VİDEO

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