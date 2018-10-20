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İsrail polisi Kudüs Valisi’ni gözaltına aldı

Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

AA | 20.10.2018 - 23:22..
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Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Filistin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekibin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesinde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Haberde, Filistin kaynaklarının İsrail özel polis kuvvetlerine bağlı ekibin Gays’ın geçeceği yolu trafiğe kapattıktan sonra Vali’yi gözaltına aldığını söylediği aktarıldı.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar İsrail ve Filistin resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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