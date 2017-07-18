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İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan dedektörleri protesto için yatsı namazını Aslanlı Kapı yakınında kılan Filistinlilere müdahale edildi.

18.07.2017 - 23:44
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İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralandı.

Filistin Kızılayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaralanan Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan el-Makasid hastanesine kaldırıldı.

Şimdiye kadar Şeyh Sabri'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir makamdan açıklama yapılmadı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı, Aslanlı Kapı'da yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır ve orta düzeyde olduğu bilgisini aktardı.

Vakit namazlarını Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri'yi yaraladı

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