İsrail polisi Netanyahu'yu 6'ncı kez sorguladı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinde "birkaç saat boyunca" sorgulandığı bildirildi.

Polisin açıklamasında konuyla ilgili daha fazla bilgi yer almazken, İsrail basını ise soruşturmanın 4 saat sürdüğünü yazdı.

"HİÇBİR ŞEY ÇIKMAYACAK"

Sorgulamanın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının başladığı günden beri söylediği cümleyi tekrarlayarak, "Hiçbir şey çıkmayacak, çünkü hiçbir şey yok." yazdı.

Netanyahu, geçtiğimiz hafta da polis tarafından konutunda sorgulanmıştı. Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

YOLSUZLUK İDDİALARI

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Tüm iddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.