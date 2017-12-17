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İsrail polisi ve Filistinlilerin arasına giren yaşlı kadın

Batı Şeri'daki Beytüllahim kentinde yaşlı bir kadının, Filistinli göstericilerle onlara müdahale etmek üzere olan İsrail polislerinin arasına girmesi dikkat çekti.

RUPTLY | 17.12.2017 - 06:00..
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İsrail polisi ve Filistinlilerin arasına giren yaşlı kadın

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüsİsrail'in başkenti olarak kabul etmesi tüm dünyada tepkilere neden olurken, İsrail işgali altındaki Filistin'de de var olan gerilimi daha da artırdı.

YAŞLI KADIN, İSRAİLLİ POLİSLER VE FİLİSTİNLİLERİN ARASINDA

Filistinli göstericilere acımasızca müdahale eden İsrail polisinin arasına giren "cesur nine" böyle görüntülendi.

İsrail polisi ve Filistinlilerin arasına giren yaşlı kadın

Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde İsrailli mi, turist mi olduğu bilinmeyen yaşlı bir kadın, Filistinli göstericilerle onlara müdahale etmek üzere olan İsrail polislerinin arasına giriyor. İki tarafı da çatışmadan uzak tutmaya çalışıyor.

İsrail polisi ve Filistinlilerin arasına giren yaşlı kadın

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