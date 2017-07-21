taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5266
EURO
4,1059
ALTIN
141,04
PETR
49,3100

İsrail polisi yine Aksa kapısındaki cemaate saldırdı

İsrail polisinin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'nın kapısında toplanan cemaate müdahalesinde 22 kişi yaralandı.

21.07.2017 - 04:26
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek, akşam ve yatsı namazlarını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 2'si ağır 22 Filistinli yaralandı. Görgü tanıkları polisin bazı Filistinlileri gözaltına aldığını söyledi.

İsrail polisi yine Aksa kapısındaki cemaate saldırdı

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik dedektör yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Ege depremi Yunanistan'da can aldı
Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda iki kişi hayatını kaybetti.
El-Ezher'den Müslüman liderlere Mescid-i Aksa çağrısı
Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Arap ve Müslüman liderlere Mescid-i Aksa'yı İsrail'in ihlallerinden kurtarma çağrısında bulundu.
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor
ABD Başkanı Trump, Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan'a atamak için Senato'ya aday gösterdi.
Trump'ın Pentagon'da küresel tehditleri konuştu
ABD Başkanı Trump, ikinci kez ziyaret ettiği Pentagon'da Savunma Bakanı Mattis, Genel Kurmay Başkanı Dunford ve birçok komutanla görüştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

191
İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

107
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

22
Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı

Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı

27
Galatasaray taraftarları Florya'da

Galatasaray taraftarları Florya'da

8
Trump'ın Pentagon'da küresel tehditleri konuştu

Trump'ın Pentagon'da küresel tehditleri konuştu

2
Barcelona Başkanı: Neymar'ı satmıyoruz

Barcelona Başkanı: Neymar'ı satmıyoruz

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM