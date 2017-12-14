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İsrail polisinden ambulansta gözaltı

Batı Şeria'da İsrail polisinin terörü her geçen gün artıyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde polis, yaralı Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 20:00..
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ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararına tepkiler devam edeken, Batı Şeria'da protestolar sürüyor.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Bir haftada Filistin halkı, özellikle Batı Şeria ve Gazze sokaklarında eylemler gerçekleştirirken, İsrail güvenlik güçleri de eylemlere sert müdahalelerde bulunuyor.

İsrail polisinden ambulansta gözaltı VİDEO

 

İsrail polisinden ambulansta gözaltı

İSRAİL TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

Kadın, çocuk, hasta fark etmeksizin Filistinlileri darp ederek gözaltına alan polisler, şimdi de yaralı bir Filistinliyi hastaneye götüren ambulansı durdurup, aracın içindeki bir kişiyi derbest etti.

İsrail polisinden ambulansta gözaltı

İsrail polisinden ambulansta gözaltı

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