İsrail polislerinden Filistinli göstericilere biber gazı

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Türkiye'de kadınların nüfusu erkekleri geçecek

TÜİK'in raporuna göre, Türkiye'de 2040'ta kadın nüfusunun 50 milyon 269 bine ulaşması beklenirken, erkek nüfusunun ise 50 milyon 62 binde kalacağı öngörüldü.