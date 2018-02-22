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İsrail polislerinden Filistinli göstericilere biber gazı

Ramallah'ta İsrail polisleri Filistinli göstericilerin üzerine saldırdı. Filistinlilerin yüzlerine yakın mesafeden biber gazı sıkan polisler göstericileri darbetti.

RUPTLY | 22.02.2018 - 13:18..
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İsrail güvenlik güçleri tarafından sebepsizce tutuklanan Munther Amira’nın serbest bırakılması için gösteri yapan Filistinliler, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısına uğradı. Polisler önce eylemcileri dövdü, ardından yakın mesafeden yüzlerine biber gazı sıktı.

İsrail polislerinden Filistinli göstericilere biber gazı

İsrail polislerinden Filistinli göstericilere biber gazı

GÖSTERİCİLER TARTAKLANDI

Yasal haklarını arayan Filistinliler Ramallah'ta düzenlediği gösteriler sırasında İsrail polislerinin barbarlığı ile karşılaştı. Eylem yapan göstericilerin üzerine uyarısız saldıran İsrail polisleri, Filistinlileri dövdü.

Tekme ve tokatlarla darbedilen göstericiler yaralandı.

İsrail polislerinden Filistinli göstericilere biber gazı

YÜZLERİNE BİBER GAZI SIKILDI

İsrail'in barbarlığı bununla da sınırlı kalmadı. Göstericilere dayak atan İsrail polisleri sonrasında ise önüne gelen Filistinlilerin yüzlerine yakın mesafeden biber gazı sıktı. Acıyla yerde kıvranan Filistinlilerin imdadına, alanda bulunan diğer göstericiler yetişti.

İsrail polislerinden Filistinli göstericilere biber gazı

Bu durum karşısında da insaf göstermeyen İsrail polisleri, arkadaşlarını alandan uzaklaştırmaya çalışan Filistinlilerin üzerine gaz bombaları ateşledi.

İsrail polislerinden Filistinli göstericilere biber gazı

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