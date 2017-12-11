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İsrail protestosuna Alman polisi müdahale etti

Terör örgütü PKK'nın tüm eylemlerine seyirci kalan Almanya, konu İsrail olunca gerçek yüzünü gösterdi.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 16:23..
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İsrail protestosuna Alman polisi müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Berlin'de protesto edildi.

SLOGANLARA ENGEL OLDULAR

Protesto esnasında İsrail ve ABD aleyhine atılan sloganlara Berlin polisi engel olmaya çalıştı. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail bayrağı yakan 10 kişinin de tutuklandığı açıklandı.

İsrail protestosuna Alman polisi müdahale etti

"YAHUDİLERE ÖZEL BAĞLILIKLARI VARMIŞ"

İçişleri bakanı Thomas de Maiziere, "Almanya ile İsrail devleti ve Yahudiler arasında özel bağlılık olduğunu ve Yahudilerle İsrail devletinin bu şekilde hakarete uğratılmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

İsrail protestosuna Alman polisi müdahale etti

Almanya'da İsrail bayrağını yakan 10 kişi tutuklandı

İsrail protestosuna Alman polisi müdahale etti

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