İsrail Rus F-16'larını Kolombiya'ya satıyor

Rus yapımı F-16'larının bir bölümünü Hırvatistan'a satarak 2. el savaş uçaklarından kurtulmanın yolunu bulan İsrail, şimdi de Kolombiya ile anlaştı.

Hırvatistan hükümeti hava kuvvetleri envanterinde bulunan eskimis Rus savaş uçaklarının yerine İsrail'den 12 uçak almaya karar vermiş bunun için yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırmıştı.

2. EL F-16'LARI ELDEN ÇIKARACAK

Savunma Dergisi Jane’s de yer alan habere göre İsrailli Elbit Systems ve Israel Aircraft Industries (IAI) şirketleri Kolombiya hükümetine hava kuvvetlerindeki IAI Kfir filosunun yerine ikinci el 12-18 adet F-16A/BC/D modellerini önerdi.

Her iki şirket de jetleri yeni yapısal bileşenler ile yenileyecek ve bunları Block 50 standardına yükseltecek.

Kfir uçakları, Fransız Dassault Mirage 5'in temelinde tasarlanmı, General Electric J79 motor ile İsrail üretimi aviyonik ve silahlar ile donatılmıştı.