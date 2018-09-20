İsrail Rus uçağı konusunda sorumluluk üslenmiyor

İsrail'in Rus uçağının düşmesinde Suriye hükümeti, İran ve Hizbullah'ı suçlayan açıklaması sonrasında iki ülke arasında her ne kadar soğuk rüzgarlar esse bile rusya sakinliğini korumaya devam ediyor. Buna karşılık İsrail halen sorumluluk almamakta ısrarcı.

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye telefonunda Şam'ı suçlamasının ardından Savunma Bakanı Avigdor Liberman da aynı telden çaldı.

"YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail ordu radyosuna konuşan Savunma Bakanı avigdor Liberman, olaydan ötürü Rusya'dan özür dilemek yerine yine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçladı.

''Sorumlusu Esad'ın ordusu'' diye kestirip atan şahin bakan, ''İsrail ordusu, ülkesini ve yurttaşlarını korumak için zorunda olduğu her şeyi yapacak. Ben de zorunda olduklarımı yapmaya devam edeceğim'' diye konuştu.

"İRAN VE HİZBULLAH'A KARŞI SONUNDA DEK GİDECEĞİZ"

İsrail Savunma Bakanı Liberman olayda Rusya'dan özür dilemek bir yana aykırı açıklamalarına da devam ediyor.

''İran'ın Suriye'de varlığını konsolide etmesini ve Suriye'den Hizbullah'a silah transferini durdurmak için her şeyi yapacağız.'' diyen Liberman, Suriye'nin 'askeri tatbikat' gerekçesiyle hava sahasını kapamasına da paye vermeyerek ''Bu, ilk kez olmuyor. Biz normal şekilde devam edeceğiz'' dedi.

RUSYA SAKİNLİĞİ

15 askeri ve milyon dolarlık uçağını Suriyelilerin açtığı bir kaza ateşi sonucu düşüren Rusya yönetimi olay sonrasında sakin tutumuyla öne çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan uçak krizinde yürüttüğü tehditkar tavırları ile hatırlanan Rusya'dan, İsrail'e ne bir yaptırım, ne de bir sert açıklama gelmedi.

Rusya'nın bu tutumunun bir "fırtına öncesi sessizlik" mi yoksa "sakinlik politikası"nın eseri mi olduğu ise şimdilik henüz bilinmiyor.