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İsrail Şabat yasasını onayladı

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset), cumartesi (şabat) günleri çalışmaya sınırlama getiren yasa, 120 kişilik parlamentoda 39 'hayır' oyuna karşılık 50 'evet' oyuyla kabul edildi.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 17:29..
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Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi'nden (Yahudot HaTora) bir milletvekilinin teklifiyle parlamentoya getirilen yasa, ülkede cumartesi günleri çalışmaya izin verilmesi konusundaki kriterleri belirleme yetkisini Çalışma Bakanı'na veriyor.

"MİLYONLARCA VATANDAŞI RENCİDE ETTİ"

Knesset'te kabul edilen yasanın gerekçelerinde şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda İsrail Demir Yolları ile Ulusal Kara Yolu Şirketi gibi bazı hükümet kurumlarının demir ve kara yollarında alt yapı ile onarım çalışmaları için cumartesi günlerini tercih etmeye başladığı fark edilmiştir. Bu çalışmaların herkesin gözü önünde yürütülmesi devletin Yahudiliğine büyük zarar verdiği gibi muhafazakar ve mütedeyyin milyonlarca vatandaşın da duygularını rencide etmektedir."

İSRAİL'DE ŞABAT KRİZİ

Bazı partilerin itiraz ve eleştirilerine neden olan yasanın kabul edilmesinde, Knesset'e hakim olan sağcı partilerin etkin olduğu belirtiliyor. Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan cumartesi günlerinde çalışma konusu, İsrail hükümetinde geçen ay krize neden olmuştu.

İsrail Sağlık Bakanı ve Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Yaakov Litzman, geçen ay Devlet Demir Yolları'ndaki İsrailli işçilerin cumartesi günleri çalıştırılmasını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.


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