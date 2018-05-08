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İsrail savaş durumuna geçti

İsrail, Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde sığınakları açtığını, savunma sistemlerini de aktif hale getirdiğini açıkladı.

AA | 08.05.2018 - 23:33..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını açıklaması sırasında ajanslara düşen son dakika haberine göre, İsrail ordu sözcüsü gerekçe olarak Suriye'deki İran güçlerinin 'olağan dışı hareketliliğini' gösterdi.

İsrail savaş durumuna geçti

İSRAİL ODRUSU ALARMDA, SIĞINAKLAR AÇILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki İran güçlerinin olağan dışı hareketi tespit edilerek ordu güçleri alarm durumuna geçirildi ve Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde yer alan hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Açıklamada ayrıca Golan Tepeleri'nde yer alan sığınakların da açıldığı belirtildi.

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