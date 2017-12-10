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İsrail Savunma Bakanı'ndan Filistinlileri boykot çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsraillilere, Kudüs'ü başkenti olarak tanıyan kararı protesto eden Filistinlileri boykot etme çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 12:13..
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İsrail Savunma Bakanı'ndan Filistinlileri boykot çağrısı

İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Kudüs'ün, ABD'nin eliyle İsrail'in başkenti ilan edilmesi protestoları gerçekleştiriliyor. Kudüs'ün gerçek sahipleri olan Filistinliler de bu yanlı karar sonrasında intifada çığlığı ile sokaklara indi, eylemler gerçekleştirdi.

Batı Şeria, Gazze ve Ramallah başta olmak üzere bir çok noktada eylemler düzenleyen Filistinlilere karşı, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Arap işletmelerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı'ndan Filistinlileri boykot çağrısı

"FİLİSTİNLİLERE PARA KAZANDIRMAYIN"

İsrail Savunma Bakanı,  Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı şiddetli protesto gösterilerinde bulundukları semtlerdeki Filistinli ve Arap işletmelerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Wadi Ara'da yaşayan Araplar için, "Bizim bir parçamız değiller." diyerek, Yahudi İsraillilerin artık Filistinlilerin köylerini ziyaret etmemeleri ve ürünlerini almamaları gerektiğini söyledi.

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