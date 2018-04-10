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İsrail Savunma Bakanı'ndan Filistinlileri vuranlara övgü

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinli bir genci keskin nişancı atışıyla şehit eden İsrail askerini savunurken, bu anın kameraya alınmasından ise rahatsız olduğunu belirtti.

AA | 10.04.2018 - 17:24..
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İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "(Filistinli genci vuran) Keskin nişancı övgüyü hak ediyor ancak bunu kameraya alan asker ise askeri mahkemeyi." dedi.

"DÜNYANIN EN AHLAKLI ORDUSUNUN FERTLERİ"

Liberman, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli sivilleri vuran İsrail askerlerini "Dünyanın en ahlaklı ordusunun fertleri." şeklinde nitelendirdi.

İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİ GENCİ VURDUKLARI ANI KAMERAYA ALDI

İsrail askerlerinin bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı gösteren ve yine İsrail askerleri tarafından kameraya alınan görüntüler dün İsrail ve Filistin basınında geniş yer almıştı.

Sosyal medyada dün dolaşıma giren 1 dakika 16 saniyelik videoda, telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu anlar görülüyor.

Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN VUR EMRİ

İsrail ordusu, askerlerine Gazze'de düzenlenen barışçıl gösterilerde sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma emri vermişti.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinliler arasında büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, videonun aylar önce kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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