İsrail Savunma Bakanı'nın barbarlığı

1 Gastronomi taban puanları 2017-2018 Gastronomi uzmanı zengin Türk mutfak kültürünün geliştirilmesini, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayan,modern ve klasik pişirme teknikleriyle uğraşan kimsedir.

2 Ahmet Ağaoğlu'nun aklındaki teknik adam Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'a başkan seçilmesi halinde Leipzig'in hocası Ralph Hasenhüttl'u göreve getirecek.

3 Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift tutuklandı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafına geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi çift, tutuklandı.

4 Cizre'de yakalanan çöl varanı tedavi edildi Şırnak’ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı tedavisinden sonra tabii yaşam alanına bırakıldı.

5 Yılmaz: Kısa süre sonra ikili eğitimi kaldıracağız Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İkili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye."

6 Yılmaz: Kısa süre sonra ikili eğitimi kaldıracağız Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İkili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye."