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İsrail Savunma Bakanı'nın barbarlığı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrılar için "iki yüzlü sesler" dedi.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 09:31..
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İsrail'in Filisinlilere gerçekleştirdiği barbarca müdahaleler sonrasında yaşanan tartışmalar halen devam ediyor. Uluslararası arenadan saldırılara yönelik tepkiler "soruşturma açılması" yönünde olurken İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman tepkilere karşı tepki gösterdi.

"İKİ YÜZLÜ SESLER"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrıları "iki yüzlü sesler" ifadeleriyle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Liberman, şunları kaydetti:

​"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz Bayramı'nı güven içinde kutladık. Soruşturma komisyonu isteyen iki yüzlüler korosunu anlamıyorum. Bunlar karıştırdılar. Hamas'ın dün müzik festivali düzenlediğini ve onlara çiçek dağıtmamız gerektiğini sanıyorlar."

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