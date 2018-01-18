İsrail şehit ettiği askerin evini yıktı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde askeri araçlarla baskın düzeleyen İsrail ordusu, 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ı şehit etti. Şehit ettiği gencin etrafını abluka altına alan askerler, evinin bir bölümünü yıktı.

ASKERİ ARAÇLARLA KENTE BASKIN DÜZENLEDİLER

Çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı, askerlerin pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA, Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın şehit edildiği bilgisini paylaşmıştı.