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İsrail serbest bıraktığı Filistinliyi çıkmadan gözaltına aldı

İsrail, serbest bıraktığı bir Filistinli tutukluyu hapishane kapısında yeniden gözaltına aldı.

AA | 08.03.2018 - 03:37..
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail makamlarının Filistinli bir tutukluyu serbest bıraktıktan hemen sonra tekrar gözaltına aldığını bildirdi.

5 YILDIR TUTUKLUYDU

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Nagab Cezaevi'nde kalan Filistinli tutuklu Memun Ferhat'ı serbest bıraktıktan hemen sonra hapishane kapısında gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 5 yıl tutuklu kalan Ferhat'ın soruşturma için Kudüs'e götürüldüğü ifade edilirken, hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.

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