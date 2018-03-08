İsrail serbest bıraktığı Filistinliyi çıkmadan gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail makamlarının Filistinli bir tutukluyu serbest bıraktıktan hemen sonra tekrar gözaltına aldığını bildirdi.
5 YILDIR TUTUKLUYDU
Yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Nagab Cezaevi'nde kalan Filistinli tutuklu Memun Ferhat'ı serbest bıraktıktan hemen sonra hapishane kapısında gözaltına aldığı belirtildi.
İsrail hapishanelerinde 5 yıl tutuklu kalan Ferhat'ın soruşturma için Kudüs'e götürüldüğü ifade edilirken, hakkında yöneltilen suçlamalara ilişkin ise bilgi verilmedi.
Konuyla ilgili İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.