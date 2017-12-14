İsrail sınır kapılarını kapattı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi ile aralarındaki Kerm Ebu Salim ticari sınır kapısı ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapısının son güvenlik gelişmeleri nedeniyle bugünden itibaren kapalı tutulacağını duyurdu.

GAZZE'DE HAMAS BİRLİĞİNE SALDIRI AÇIKLAMASI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün İsrail'e roket atıldığı iddia edilmişti.

Ordu Sözcüsü Adraee, konuya ilişkin açıklamasında, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu belirterek, bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bölgeye saldırı düzenlediğini aktarmıştı.