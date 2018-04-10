İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırındaki Filistinli bir genci uzaktan nişan alıp, silahla yaraladığı bir video ortaya çıktı.

İsrailli askerlerin kayda aldığı videoda, telle çevirili sınıra yaklaşan gencin, vurulduğu anlar kameraya yansıyor.

İsrail sınırında askerler savunmasız Filistinli genci vurdu VİDEO



"NE GÜZEL VİDEO OLDU"

Askerler, keskin nişancıya "mavi giyeni durduğu zaman vur" diye emir verdiği duyuluyor. Öte yandan, keskin nişancı pembe tişört giyen Filistinli genci hedef aldığını söyleyip o gence ateş ediyor.

Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

Silah sesinin ardından onlarca Filistinli, vurulan genci hastaneye kaldırmak için bölgeye geliyor ve genci oradan alıyor. Filistinli gencin vurulmasının ardından bölgeden çok sayıda ambulans sesi yükseliyor.