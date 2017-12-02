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İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

İsrail askeri jetleri, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan İran üssüne zarar verdi.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 10:40..
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İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

Haaretz gazetesi, İsrail’in Suriye’deki İran askeri üssünü vurduğunu son dakika koduyla dünyaya duyurdu.

İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

İSRAİL İRAN ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Habere göre, Lübnan hava sahasını kullanan savaş uçakları başkent Şam yakınlarındaki İran askeri üssünü hedef aldı. Saldırının gerçekleştiği yer, Şam’a 13 kilometre mesafedeki El Kisva. Uçakların bombardımanının hemen ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL JETLERİNE FÜZEYLE KARŞILIK VERDİLER

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamalardan sonra Şam ve çevresinde büyük oranda elektriklerin kesildiğini aktarıyor. Suriye’deki hava savunma sistemleri İsrail jetlerine füze ile karşılık verdi.

İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurduİran'ın Al-Kiswa'daki yenilenmiş askeri üssü

İSRAİLLİ YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMIYOR

Saldırı ile ilgili Suriye veya İran’dan henüz bir açıklama gelmedi. İsrailli yetkililer de yorum yapmayı reddediyor. BBC, yakın zamanda Kisva’da İran’a ait bir üssün inşa edildiğini duyurmuştu.

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