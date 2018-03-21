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İsrail Suriye'deki nükleer tesisi vurduğunu kabul etti

İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye'de şüpheli bir şekilde bombalanan El Kibar nükleer santralinin kendileri tarafından vurulduğunu kabul etti.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 10:36..
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İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye'ye ait El Kibar tesislerinin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğunu doğruladı. Üzerinden geçen 11 yılın ardından İsrail ordusu tarafından yayınlanan açıklamayla doğrulanan saldırıya ilişkin doküman paylaşımları yapıldı.

İsrail Suriye'deki nükleer tesisi vurduğunu kabul etti

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizencot, "2007 yılında nükleer reaktöre düzenlediğimiz hava saldırısının mesajı, İsrail'in varlığını tehdit eden oluşumlara izin vermeyeceğimizdi" mesajıyla görüntüleri kare kare paylaştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı bugün yaşanan ortamdaki gerginliğe mesaj olarak, "Bugün de mesajımız aynı. Yakın ve uzak gelecekte de böyle kalacak" dedi. İsrail ordusu saldırıya ilişkin fotoğraf ve görüntüleri de yayınladı.

İsrail Suriye'deki nükleer tesisi vurduğunu kabul etti

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TEHDİT

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, 2007 yılındaki saldırının tüm bölge ülkeleri tarafından "dikkate alınması" gerektiğini söyledi. Lieberman, "Son yıllarda düşmanlarımızın motivasyonu arttı fakat İsrail savunma güçlerinin motivasyonu da aynı doğrultuda yükseldi" dedi. Bakan, "Orta Doğu'daki herkes bu denkliğin idrakına varmalı" diye konuştu.

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