İsrail: Suriye'deki saldırılarla ilgili Putin'e bilgi verdik

Çin'de bulunan Netanyahu, basın toplantısında Putin'le yaptığı görüşmeye de değindi. "Acil müdahale imkanı ve istihbarat verileri varsa saldırıyoruz ve bu böyle devam edecek" diyen İsrail Başbakanı, Rusya'nın Suriye konusunda İsrail için kısıtlamalar belirlemediğini de sözlerine ekledi.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI

Lübnan merkezli El-Mayadin televizyonu, Suriye hava savunma sistemlerinin 20 Mart Pazartesi günü, ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava aracını Kuneytra bölgesinde vurduğunu bildirmişti. İsrail ordusu, aracın vurulmadığını, teknik arıza nedeniyle düştüğünü savunmuştu.

Geçtiğimiz Cuma günü de Suriye ordusu, ülkenin hava sahasına giren bir grup İsrail savaş uçağına karşı ateş açmıştı. Suriyeli yetkililer, İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü. İsrail ise hedeflerinde, Lübnan merkezli Hizbullah örgütüne silah taşıyan konvoyun olduğunu belirterek tüm uçaklarının başarılı operasyonun ardından evine döndüğünü açıklamıştı.