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İsrail Suriye'yi vurdu rejim çoklu roketatarla karşılık verdi

İsrail ordusu Suriye'nin güneyine tank atışları ve hava harekatıyla saldırdı. İsrail'in saldırılarına cevapsız kalmayan Suriye de Filistin'deki İsrail askeri bölgelerini vurdu.

AA | 10.05.2018 - 02:04..
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İsrail Suriye'yi vurdu rejim çoklu roketatarla karşılık verdi

İsrail Suriye'yi vurdu rejim çoklu roketatarla karşılık verdi

İsrail, Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerini vurdu. Tank atışları ve hava saldırı ile başlayan saldırıya karşı cevap gecikmedi. Rejim güçleri çoklu roketatarlarla karşılık verdi.

İRAN VE SURİYE'DEN ROKETLİ CEVAP

İsrail'in Suriye yaptığı saldırıların ardından, İran füzeleri ateşlendi. İsrail'in kuzeyine yapılan saldırıda, askeri noktalar hedef alındı. İran füzelerinin yanı sıra Suriye de, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail ordusuna ait askeri bölgelere roket attı.

Breaking News ve İsrael News Feed'in kaynaklarına göre; İsrail askeri bölgelerine Suriye'den 20 roket atışı gerçekleşti. Ayrıca, Suriye'deki İran ve İsrail kuvvutleri arasındaki çatışma artmaya devam ediyor.

Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine akınlar düzenledi.

Suriye'den İsrail askeri bölgesine saldırı VİDEO

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

Saldırı sonrası İsrail'in Golan bölgesinde siren sesleri çalmaya başladı.

İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, "Sirenlerin çalıştığını söyleyebilirim ancak nedenini söyleyemem. Henüz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yetkili, tank saldırısına ilişkin de yorum yapmadı.

İsrail, Suriye'nin güneyine saldırdı VİDEO

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