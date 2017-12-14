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İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

Arap dünyasını saran İsrail flörtleşmesi, Suudi Arabistan üzerinden tüm 'samimiyeti' ile sürüyor. Suudi basınına konuşan İsrail İstihbarat Bakanı, Lübnan'a savaş tehditinde bulundu.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 10:20..
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İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

Suudi Arabistan ile İsrail arasında ahlaksız flörtleşme tam gaz devam ediyor. "Ilımlı İslam" adı altında başlayan ve Körfez ülkeleri üzerinden Orta Doğu'ya hızla yayılan bu rüzgar, beraberinde İsrail ile yapay bir yakınlığı doğuruyor.

Bu yakınlığın meyveleri de Suudi ve İsrail basını üzerinden veriliyor. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ürpriz bir şekilde Suudi Arabistan merkezli Elaph'a konuştu.

İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

LÜBNAN'A SAVAŞ MESAJI

İsrailli Bakan Katz, İran'ın Lübnan'da kapsamlı bir füze tesisi inşa etmekte olduğunun farkında olduklarını söyledi ve bu girişim üzerinden Lübnan'a savaş mesajı verdi.

"Askeri harekata girişip onlara engel olacağız, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak, bu kez tüm Lübnan hedef alınacak." diyen Katz, Suudi basını üzerinden İran ve Lübnan'a gözdağı verdi.

"TAŞ DEVRİNE ÇEVİRECEĞİZ"

İsrailli Bakan, "Aynı zamanda, savaş istemiyoruz, Lübnan'a zarar vermekle ilgilenmiyoruz ama bir Lübnanlı'nın bize saldırmasını kabul etmeyeceğiz." derken, Katz, İsrail'in 2006'daki savaşta Hizbullah'a karşı büyük bir hezimete uğrayarak Lübnan'dan geri çekilmek zorunda kalması konusu hakkında ilginç ifadeler kullandı. "Size ifade ediyorum, Lübnan'ı taş devrine çevireceğiz." dedi.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında yaşanan bu tuhaf yakınlaşmada ilk olarak iki ülke bakanları, birbirlerinin basınlarına konuşarak olumlu adımlar atmış, sonrasında ise birbirlerine güzellemeler yapmışlardı.

İki ülke arasında gelinen son noktada ise İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht prensi Selman'ı İsrail'e davet etmişti.

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