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İsrail tankları Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne tank saldırısı düzenledi.

09.10.2017 - 00:26
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait bir askeri üssü vurdu." ifadesine yer verildi.

"ROKET SALDIRISANA KARŞILIK"

Açıklamada, tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına akşam saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilmişti. İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

İŞGAL VE ABLUKA SÜRÜYOR

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria da 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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