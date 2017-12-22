İsrail temsilcisi ülkeleri not etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BM) tarihi oylama her ne kadar bazı ülkelere ve fikirlere ders niteliğinde bir cevap olsa da, bu durumdan dersini almayan ülkeler de barbarlığa sarılmaya hazırlanıyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley BM'de tasarıya evet oyu verecek olan ülkelerin isimlerini almakla tehdit etmişti. Bu tehdidin vücut bulduğu dün ortaya çıktı.

İSRAİL TEMSİLCİSİ İSİMLERİ NOT ETTİ

İsrail ve özellikle ABD için de tarihi bir hezimet olan bu oylama, akıllarda en çok ABD'nin tehditleri ile kaldı. ABD Temsilsici, Trump'a isimlerin not edilerek verileceğini belirtmişti.

Dün bu rezil tehdit, İsrail Temsilcisi tarafından gerçekleştirildi. İsrail Daimi Temsilcisi Danny Danon, oylama esnasında kullanılan oyları not aldı. Aldığı notlar arasında ülkelerin isimlerinin bloklar halinde bir şablona yazıldığı görüldü.

ABD'NİN TEHDİTLERİ VE KARŞILIĞI

BM'de ABD'nin karşısında alınan bu tarihi zafer aslında bir ilk niteliğinde. Zira bu toplantı salonunda daha önce BM Güvenlik Kurulu üyesine karşı böylesine ezici bir çoğunluk ile cevap verilmemişti.

Bunun tek sebebi ise ABD yönetiminin tüm dünyaya meydan okursacına almaya çalıştığı Kudüs kararındaki tavrı oldu. Trump'ın bir şov ve gövde gösterisine dönüştürdüğü bu karar, Müslüman ülkeler ile birlikte tüm dünyanın tepkisine neden olmuştu. Bu tepkiye karşı ABD'nin dünyaya "Tasarımıza karşı gelenleri not edeceğiz" cevabı, bardağı taşıran son damla olup, sonuca en çok etki eden madde oldu.