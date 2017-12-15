İsrail terörünün bilançosu: 82 yaralı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına dünyadan tepkiler yağarken, Filistin'de de sıcak saatler yaşanıyor.

Kadın, çocuk ve hasta ayırmaksızın Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale eden İsrail askerleri, her geçen gün şiddetini artırıyor.

82 KİŞİ YARALANDI

İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu birisi engelli 3 kişinin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALI VE ŞEHİT SAYISI YÜKSELİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Anata beldesinde göstericilere müdahalesi sırasında gerçek mermi kullandı. Açıklamada, söz konusu saldırıda göğsünden ağır yaralanan Basil Mustafa İsmail isimli Filistinli gencin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi.

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PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviyye beldesinde de Kudüs'e destek gösterilerinin devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin direnişine ait hedeflere geçen hafta cuma ve cumartesi günleri düzenlediği 6 hava saldırısında, 2 Filistinli şehit olurken, Gazze sınırında düzenlenen Kudüs'e destek gösterilerine müdahalesinde de 2 Filistinli şehit olmuştu.

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