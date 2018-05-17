İsrail Turizm Bakanı: Türkiye'ye gitmeyin

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, Türkiye'nin İsrail katliamına tepkisi sebebiyle İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeme" çağrısında bulundu.
"ANTALYA'DA UZAK DURUN"
Şalom'ın haberine göre Levin, İsraillilerden "Antalya'dan uzak durmalarını" istedi.
İsrail milletvekili İtzik Shmuli ile İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanıması gerektiğini söyledi.
SİLAHSIZ SİVİLLERİ VURMALARINI SAVUNDU
İsrailli bakan sınırda eylem yapan silahsız sivilleri öldürmelerini "Füzeleri roketleri olmayan Hamas, çocukları ve kadınları cephane olarak kullanıyor, onları cepheye sürüyor, kurban ediyor" sözleriyle savunmaya çalıştı.