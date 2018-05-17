1 İsrail Turizm Bakanı: Türkiye'ye gitmeyin Türkiye ile İsrail arasında yaşanan Kudüs geriliminden sonra İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeme' çağrısında bulundu.

2 Ramazan ruhunu yaşatan camiler İçinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı Ramazan ayı, bu yıl da bolluğu ve bereketi ile geldi. Özellikle İstanbul'da olanlar için gezilip, görülmesi gereken camilerin ilk serisini derledik.

3 İBB'den 10 bin hemşireye ziyaret İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 devlet hastanesinde görev yapan 10 bin hemşireyi ziyaret ederek Hemşireler Haftası’nı tebrik etti.

4 Rusya'nın süpersonik füzeleri 2020'de kullanıma girecek ABD ve Batı ile yaşadığı gerilimler yüzünden silahlanma yarışına hız veren Rusya süpersonik füzelerini 2020 yılında kullanıma sokacak.

5 Emrah Serbes'in kazasında doktor ve 2 polise suç duyurusu İzmir - Aydın yolunda Emrah Serbes'in bir aileyi yok ettiği kazada Serbes'i muayane eden doktor ve kaza tespit tutanağını hazırlayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

6 Ümit Erdim'den Abdullah Öcalan'lı yanıt Oyuncu Ümit Erdim, kızının adını eleştirenlere çok kızdı.