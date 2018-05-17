taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.533
USD
4,4355
EURO
5,2501
ALTIN
183,87
PETR
79,7900

İsrail Turizm Bakanı: Türkiye'ye gitmeyin

Türkiye ile İsrail arasında yaşanan Kudüs geriliminden sonra İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, vatandaşlarına 'Türkiye'ye gitmeme' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 12:58..
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, Türkiye'nin İsrail katliamına tepkisi sebebiyle İsrail vatandaşlarına "Türkiye'ye gitmeme" çağrısında bulundu.

"ANTALYA'DA UZAK DURUN"

Şalom'ın haberine göre Levin, İsraillilerden "Antalya'dan uzak durmalarını" istedi.

İsrail milletvekili İtzik Shmuli ile İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanıması gerektiğini söyledi.

SİLAHSIZ SİVİLLERİ VURMALARINI SAVUNDU

İsrailli bakan sınırda eylem yapan silahsız sivilleri öldürmelerini "Füzeleri roketleri olmayan Hamas, çocukları ve kadınları cephane olarak kullanıyor, onları cepheye sürüyor, kurban ediyor" sözleriyle savunmaya çalıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünyanın en zengin dilencisi
Lübnan'da yıllardır dilencilik yapan bir kadının hesabından, öldükten sonra 5,5 milyon dolar para çıktı.
24 Haziran seçimlerini AGİT izleyecek
Terör sevici Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini izlemek için Türkiye'ye gözlemci göndereceğini açıkladı.
İsrail'in törene katılan ülke sayısı yalan çıktı
ABD'nin Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ne Kudüs'e taşıması törenine, İsrail Dışişleri Bakanlığının açıkladığı gibi 32 ülkenin katılmadığı ortaya çıktı.
İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı
İsrail'in Türkiye Büyükelçisinin ülkesine gönderilmesi, Tel Aviv yönetiminde öfkeye neden oldu. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

664
Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

378
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası dehşet

86
Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

234
Ahmet Şık HDP'den aday oldu

Ahmet Şık HDP'den aday oldu

109
Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

Durmuş Yılmaz'a göre dolardaki artış bilinçli yapılıyor

312
Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

Eski CHP'li Türkiye aleyhinde çalıştı

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94