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İsrail Türk gazeteciyi sınır etti

Mescid-i Aksa'yı ziyaret için Kudüs'e giden gazeteci Kemal Gümüş, İsrail polisi tarafından sınır dışı edildi.

23.11.2017 - 04:06
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İsrail Türk gazeteciyi sınır etti

Star gazetesi muhabiri Kemal Gümüş, bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte Kudüs'e gitti. Mescid-i Aksa'yı ziyaret için gittikleri Kudüs'te sadece kendisinin İsrail polisi tarafından havaalanında sorgulandığını açıklayan Gümüş, Türkiye'ye gönderildi.

İsrail Türk gazeteciyi sınır etti

"NEDEN ÖZEL PASAPORTLUSUN"

İsrail'in başkentindeki Uluslararası Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'ndan deport edilen gazeteci Kemal Gümüş, "polisler bana neden özel pasaportlusun diye sordu. Aslına özel pasaport değil normal gri pasaport. Sen Mavi Marmara yolcususun" diyerek beni almadılar.

1 saatten fazla havaalanında bekletilen Kemal Gümüş, işlemlerinin yapılmasından sonra sınır dışı edildi.

İsrail Türk gazeteciyi sınır etti

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